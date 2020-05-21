ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 49 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة "حماس" في غزة اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في القطاع إلى 49 حالة.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في غزة، إنه جرى تسجيل 29 حالة إصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح أبو الريش، أن الإصابات المسجلة جمعيها لمحجورين داخل الحجر الصحي ممن عادوا إلى القطاع مؤخرا من مصر عبر معبر رفح، ويجرى فحص أشخاص آخرين خالطوهم داخل الحجر.

وأكد أن لجنة الطوارئ لإدارة أزمة مرض فيروس كورونا في حالة انعقاد دائم ويتم دارسة كافة الخيارات التي تضمن السلامة العامة بما في ذلك فرض حظر للتجوال.