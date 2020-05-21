أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 317 ألفا و554 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما في روسيا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 2913 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو، مضيفا أنه تم تسجيل 892 إصابة بضواحي العاصمة الروسية و408 إصابات في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أن 7289 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 92 ألفا و681 حالة، مشيرا إلى تسجيل 127 وفاة في عموم البلاد بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3099 حالة وفاة.