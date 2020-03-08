الاتحاد الإيطالي يحدد 20 أغسطس موعدا لنهاية الموسم الحالي من الدوري

يرى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه يجب على الفرق إكمال الموسم الحالي من الكالتشيو بحلول 20 أغسطس، وبدء الموسم الجديد في 1 سبتمبر.

وكان قد تم إيقاف الموسم الحالي في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ولن يتم لعب المباريات حتى 14 يونيو مع الألتزام بالمبادئ التوجيهية للحكومة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن جابرييل جرافينا، الرئيس التنفيذي للاتحاد، وباولو دال بينو، رئيس الدوري الإيطالي، والمديرين التنفيذيين بالكالتشيو، قد اجتمعوا يوم الأربعاء لمراجعة الجدول الزمني لبقية الموسم، والسماح بإنهاء مسابقة كأس إيطاليا بنهاية أغسطس.

ومن جانبه أكد فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الرياضي، أن القرارات المتخذة بشأن مسابقة الدوري سيتم التصديق عليها في اجتماع المجلس في 28 مايو.

وجاء بيان الاتحاد على النحو التالي: "عبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن رغبته في استئناف وإكمال المسابقات بحلول 20 أغسطس كموعد نهائي لإنهاء الاتحاد الإيطالي لمسابقاته وكذلك دوري الدرجة الثانية والثالثة".

وأتم: قبل استئناف النشاط الرياضي سيكون من اختصاص مجلس الاتحاد تحديد المعايير التي سيتم بموجبها إنهاء المسابقات، ونتيجة لما تم إقراره سيبدأ الموسم الرياضي 2020/2021 في 1 سبتمبر.