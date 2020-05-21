تقرير: المخابرات العراقية تعتقل مرشحا لخلافة البغدادي

بغداد - د ب أ

كشفت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال جهاز المخابرات الوطني لمرشح للخلافة في زعامة تنظيم داعش.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية(واع) نقلا عن جهاز المخابرات العراقية أن "جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي"، دون تقديم مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن المدعو أبو إبراهيم القرشي، هو من يتولى زعامة تنظيم داعش الإرهابي بعد مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي في عملية للجيش الأمريكي في سوريا نهاية شهر أكتوبر الماضي.