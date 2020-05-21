 تقرير: المخابرات العراقية تعتقل مرشحا لخلافة البغدادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: المخابرات العراقية تعتقل مرشحا لخلافة البغدادي

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 2:05 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 2:05 ص

بغداد - د ب أ
كشفت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقال جهاز المخابرات الوطني لمرشح للخلافة في زعامة تنظيم داعش.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية(واع) نقلا عن جهاز المخابرات العراقية أن "جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي"، دون تقديم مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن المدعو أبو إبراهيم القرشي، هو من يتولى زعامة تنظيم داعش الإرهابي بعد مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي في عملية للجيش الأمريكي في سوريا نهاية شهر أكتوبر الماضي.


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