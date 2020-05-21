جوتيريش يؤكد على ثبات موقف الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

وكالات

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، التأكيد على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية، المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار جوتيريش اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه دعا لاجتماع للرباعية الدولية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

بدوره، قدم عباس شرحا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الإسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال.