جدل في هونج كونج بشأن إقرار قانون للأمن القومي

تزايدت التكهنات في هونج كونج اليوم الخميس بشأن ما إذا كانت بكين سوف تدفع لتبني قانون لمكافحة التحريض، ما يمكن الحكومة المركزية الصينية من تجاوز التشريعات في هونج كونج من أجل سن قانون للأمني القومي.

ويخشى مواطنو هونج كونج من أن تحاول بكين معاقبة من تعتبرهم معارضين، وتنهى الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي استمرت نحو عام في المدينة.

وهذا يأتي في أعقاب أحدث أعمال الفوضى التي وقعت في المجلس التشريعي لهونج كونج الاثنين الماضي، حيث اندلعت اشتباكات بين نواب مؤيدين للنظام و أفراد معسكر المعارضة، الذين قام أفراد الأمن بإخراجهم من قاعة المجلس.

ووفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست، تعتزم بكين طرح مشروع قانون يتيح لمؤتمر الشعب الوطني وضع تشريع، قالت الصحيفة إنه قانون أمن قومي جديد، مخصص لهونج كونج، سوف يحظر" الانفصال والأنشطة الهدامة والتدخل الأجنبي والإرهاب في المدينة".