تعتبر المحافظة على رطوبة الجسم من الأشياء المهمة في فصل الصيف، وأثناء شهر رمضان المبارك، ويمكن الحفاظ على نسبة الماء في الجسم عن طريق بعض المشروبات اللذيذة والصحية التي تعمل كبدائل ممتازة لكوب الماء العادي مع تلبية احتياجاتك من الماء، حيث توفر هذه المشروبات المرطبة الصوديوم والفيتامين والبروبيوتيك والمعادن.

وتستعرض "الشروق" هذه المشروبات:

*عصير الليمون:

يعد كوب من عصير الليمون أحد أكثر المشروبات ترطيبا، حيث يؤكد أخصائي التغذية الدكتور مانا داتا على أهمية تناول كوب من عصير الليمون يوميا، لأن هذا يبقيك رطبا، ويعد أيضا أفضل طريقة للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين سي.

*الحليب:

الحليب من أفضل المشروبات التي تعالج الجفاف، لأنه يحتوي على مزيج طبيعي من الكربوهيدرات عالية الجودة والبروتينات والصوديوم التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل، وأما بالنسبة للأشخاص غير محبين اللبن يمكن تجربة أنواع مختلفة من اللبن المخفوق والعصائر أو حتى اختيار اللبن الرائب.

*ماء جوز الهند:

من المعروف أن ماء جوز الهند هو بلا شك أفضل مشروب مرطب، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم ومعروف أن له خصائص ترطيب أفضل من الماء العادي.

*عصير الخيار:

يحتوي الخيار على 90% من الماء وهو من أكثر الخضروات ترطيبًا، وتعتبر عصائر الخضروات أفضل للترطيب من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة قد تمنع الترطيب.

*شاي الأعشاب:

تدخل مجموعة شاي الأعشاب مثل شاي الكركديه أو شاي الورد أو شاي البابونج من ضمن المشروبات المرطبة، فهي طبيعية وخالية من الكافيين، وتساعد على البقاء رطبا من خلال تهدئة الأعصاب والعقل.

*كوكتيل الفاكهة:

قد لا تكون عصائر الفاكهة من أفضل المشروبات المرطبة ولكن كوب من الماء المليء بالفاكهة، دون إضافة السكر،يساعد في الاحتفاظ على نسبة الماء داخل الجسم.