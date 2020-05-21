العراق يسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3877 داخل البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الخميس، إلى تسجيل ست وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 140.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 45 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 2483.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.