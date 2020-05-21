يقول إرنست تشيب بلاتشلي، أستاذ الهندسة البيئية في جامعة بيردو بأمريكا، إنه لا توجد بيانات توضح كيف يستجيب فيروس كورونا للكلور، ولكن الكلور يعطل بشكل فعال الفيروسات المماثلة، موضحا أن المشكلة الأكبر مع بدء فتح حمامات السباحة بعد الإغلاق الذي فرضته الجائحة.

ويبحث بلاتشلي كيف يتفاعل الكلور في حمامات السباحة مع الملوثات مثل سوائل جسم الإنسان والأدوية ومنتجات العناية الشخصية، وفقًا لبيان صحفي من جامعة بيردو، وقد درس بلاتشلي معالجة المياه والكيمياء لأكثر من 20 عامًا، ونتج عن عمله العشرات من الأوراق المنشورة التي تمت مراجعتها من قبل العلماء حول كيمياء مياه المسابح، ويعمل حاليًا في لجنتين داخل مجلس مدونة الصحة المائية النموذجية لوضع إرشادات حول إدارة المسابح في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمجلة "سويمينج وورلد".

وبعدما بدأت حمامات السباحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تفتح من جديد بعد أن كانت هناك إرشادات صارمة بشأن إغلاقها، فإن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هل هذا الوضع آمن؟

وفقًا لأبحاث جامعة بيردو، إذا تم ضبط مستويات الكلور في المياه بشكل صحيح، فإن المياه المعالجة ستشكل خطرًا ضئيلًا عندما يتعلق الأمر بانتشار المرض، والمشكلة الأكبر هي انتشار فيروس كورونا من خلال ضعف دوران الهواء والاكتظاظ أو من خلال الأسطح الملوثة.

قال بلاتشلي: "إن التوجيه العام للحفاظ على تعقيم حمامات السباحة بشكل صحيح في الولايات المتحدة هو الحفاظ على تركيز الكلور بين 1 و5 ملليجرامات لكل لتر، فإذا كان المسبح يحتوي على هذا التركيز، فلن يكون هناك سوى القليل جدًا من فيروسات كورونا الجديدة في الماء".

من ناحية أخرى، من المحتمل أن يشكل الهواء في حمام سباحة داخلي مخاطر مماثلة لانتشار الفيروس مثل الأماكن الداخلية الأخرى، ولن يتأثر خطر الشخص بالماء وحسب وإنما القضية الأكثر خطورة هي تلوث الهواء أو الأسطح في هذه المرافق.

على خلفية ذلك، قررت العديد من الولايات في أمريكا، فتح تجمعات عامة، لكنها قيدت عدد المستفيدين في المنشأة وأرسلت حمامات السباحة إلى كل من أعضائها إرشادات صارمة يجب على السباحين الالتزام بها من أجل ممارسة الرياضة.

وقام فريق نادي في ألاسكا بدمج الخطوط الفاصلة في نهاية حمام السباحة لتقليل الاتصال بين السباحين.