مقاطعة هوبي الصينية تبني قاعدة للسيطرة على الأوبئة المعدية وعلاجها

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بدأت مقاطعة هوبي بوسط الصين أعمال بناء قاعدة تتسع لـ 800 سرير للوقاية من الأوبئة الرئيسية والسيطرة عليها ومعالجتها في المستقبل.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس فإن القاعدة المصممة لعلاج الأمراض المعدية تقع في مستشفى تشونجنان التابعة لجامعة ووهان في حاضرة المقاطعة ووهان، ومن المتوقع أن يتم بناؤها في غضون ثلاث سنوات.

ويتكون مبنى القاعدة من 16 طابقا بمساحة أرضية تزيد عن 120 ألف متر مربع.

وقال وانج شينج هوان، رئيس المستشفى المذكور، إن القاعدة يتم بناؤها استجابة لطلب السلطات المركزية لتحسين نظام إدارة الطوارئ الصحية العامة بالبلاد وكذلك القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية العامة الكبرى.

وستكون القاعدة مستشفى عالي المستوى للعامة في الأوقات العادية ولكنها تعمل على العلاج المركز للأمراض المعدية أثناء الأوبئة الكبرى.

وهوبي كانت البؤرة التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى قبل أن يجتاح العالم لاحقا.