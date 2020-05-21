اليونان تعلن خطة لدعم قطاع السياحة الحيوي

أثينا - د ب ا

كشفت اليونان، اليوم الأربعاء، عن خطة جديدة بقيمة 25 مليار يورو (32ر27 مليار دولار) لدعم قطاع السياحة وغيره من القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدم رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس هذه الإجراءات التي تتضمن دعما ماليا وإعفاءات ضريبية لقطاع السياحة وشركات الخدمات الفندقية، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ذات الصلة بالسياحة.

وقال رئيس الوزراء- في خطاب موجه إلى الشعب اليوناني: "القتال من أجل إنقاذ كل روح كان له تأثير اقتصادي ثقيل. في كل انحاء العالم التكلفة باهظة بالفعل".

وأضاف أن الخطر بالنسبة لليونان قد يكون أكبر لأنها ما زالت في مرحلة التعافي من الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها على مدى نحو 10 سنوات.

يذكر أن تعافي الاقتصاد اليوناني يعتمد بشدة على نجاح قطاع السياحة الذي يحقق نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي لليونان.

وسيبدأ تطبيق التخفيضات والإعفاءات الضريبية اعتبارا من أول يونيو المقبل، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وتعتزم اليونان إطلاق الموسم السياحي رسميا يوم 15 يونيو المقبل.

ومن بين إجراءات دعم قطاع السياحة السماح للسائحين القادمين من بعض الدول بدخول اليونان دون الحاجة إلى قضاء فترة في الحجر الصحي.

وقال وزير السياحة اليوناني هاريس تيوكاريس إن قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي ستعلن خلال أيام. ومن بين الدول المنتظر ظهورها في القائمة دول البلقان وألمانيا ودول البلطيق.