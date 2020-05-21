شحنة إيثانول أمريكي تصل إلى الصين غدا الجمعة

قالت مصادر مطلعة إن شحنة صغيرة من الإيثانول الأمريكي تزن حوالي 10 آلاف طن ستصل إلى الصين خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، القول إن الشحنة التي ستصل على متن السفينة إس.سي شونجشينج، هي أول شحنة إيثانول أمريكي تصل إلى الصين منذ بداية العام الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن السفينة إس.سي شونجشينج ستصل إلى ميناء نانجينج الصيني غدا الجمعة، مضيفة أن بكين لم تتمكن من شراء كميات كبيرة من الإيثانول الأمريكي نظرا لإغلاق المصانع المنتجة بسبب انهيار أسعار النفط الخام مما أدى إلى تراجع الطلب على الإيثانول كوقود بديل. وتسعى الصين إلى زيادة وارداتها من الإيثانول للتوسع في استخدامه كوقود صديق للبيئة.