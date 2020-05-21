رئيس الوزراء الإيطالي يشكر المواطنين بعد مرور 3 أشهر على تفشي فيروس كورونا

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالمواطنين لانضباطهم في المعركة ضد وباء كورونا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تفشيه في البلاد.

وقال كونتي في خطاب أمام مجلس النواب في روما اليوم الخميس" إذا كان الأسوأ قد أصبح خلفنا، فإننا ندين بذلك للمواطنين الذين غيروا أسلوب حياتهم".

مع ذلك، أشار إلى أن التحديات خلال البضعة أشهر المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة، مضيفا أنه يتعين على إيطاليا العمل على تعافي الاقتصاد المتعثر وإبقاء معدلات العدوى قيد السيطرة.

ومع أجل تعزيز قطاع السياحة، طالب كونتي مواطني إيطاليا الـ60 مليون قضاء عطلاتهم في بلادهم.

وخاطب الشباب على وجه الخصوص، وحذرهم من أنه لم يحن الوقت بعد للاحتفال وإعادة الحياة الليلية، وذلك في ظل ورود تقارير مؤخرا تفيد بتنظيم احتفالات وتجمعات لشباب.