نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

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أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أنه جرى نقل رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت القناة عن مصدر طبي - لم تسمه - القول إن قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة.