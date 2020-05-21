 نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا - بوابة الشروق
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نقل رئيس الشيشان إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان
أ ش أ
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 9:13 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 9:13 م

أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أنه جرى نقل رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت القناة عن مصدر طبي - لم تسمه - القول إن قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة.

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