وزير التعليم العالي: نتوقع الوصول إلى 20 ألف إصابة كورونا يوم 27 مايو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن ما يتم رصده من توقعات حول أعداد الإصابات بفيروس كورونا مبني على قواعد ونماذج علمية.

وأوضح «عبد الغفار»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات بالإسكندرية، صباح الخميس، أنه يتوقع الوصول إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم 27 أو 28 مايو الجاري.

وأضاف أنه لا داعي للقلق من زيادة عدد الإصابات من 500 إلى 700، مشيرًا إلى أن هذا العدد مازال في الإطار المتوقع.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعدد من المشروعات القومية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.