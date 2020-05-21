الصليب الأحمر: جائحة كورونا قد تفاقم الوضع المأساوي في شمال شرق سوريا

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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مخاوفها من أن تؤدي جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي للملايين في شمال شرق سوريا.

وقال فابريتسيو كاربوني، الرئيس الإقليمي للجنة لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى: "هناك خطر أن تتفاقم الأزمات العميقة المخفية بينما انتباه العالم منصرف إلى فيروس كورونا".

يُذكر أن الأكراد يسيطرون على الجزء الأكبر من شمال شرق سوريا، وذلك بعدما انتزعوا مناطق شاسعة من تنظيم "داعش".

وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة خلال الشهور الأخيرة على نحو ملحوظ.

وطالب كاربوني بألا تؤدي مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى إهمال "الاحتياجات المزمنة المرتبطة بالصراع في أماكن مثل شمال شرق سوريا".

وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن واحدا من 16 مستشفى موجودة في المنطقة، يعمل بكامل طاقته، وسبعة متوقفة عن العمل تماما، كما تعاني المنطقة من نقص المياه أيضا.

ورأى كريم محمود، مدير مكتب اللجنة في محافظة الحسكة السورية أنه لا يمكن اتخاذ احتياطات نظافة صحية لمكافحة "كوفيد-19" في ظل هذه الظروف.