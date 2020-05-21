اتفاقية دولية لتعزيز خدمات الصحة العامة لملايين النازحين في العالم

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية فى بيان مشترك لهما اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية مشتركة جديدة لتعزيز وتطوير خدمات الصحة العامة لملايين النازحين قسرا واللاجئين وعديمى الجنسية فى جميع انحاء العالم.

وقال البيان ان الاتفاقية هى تحديث وتوسيع لاتفاقية عام 1997 القائمة بين المنظمتين وحيث سيكون الهدف هذا العام هو دعم الجهود الجارية لحماية حوالى 70 مليون نازح قسريا من فيروس كورونا حوالى 26 مليون منهم هم من اللاجئين ويعيش حوالى 80 % منهم فى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات انظمة صحية ضعيفة كما يحتاج 40 مليون نازح اخر إلى المساعدة .

ذكر البيان الصادر في جنيف ان مفوضية اللاجئين انضمت خلال التوقيع اليوم إلى صندوق الاستجابة للتضامن الخاص بفيروس كورونا والذي اطلق في 13 مارس وجمع حتى الان 214 مليون دولار وحيث يسمح الصندوق وهو الاول من نوعه للأفراد والشركات والمنظمات فى جميع أنحاء العالم بالمساهمة بشكل مباشر في الاستجابة العالمية التى تقودها منظمة الصحة العالمية لمساعدة البلدان على منع واكتشاف والاستجابة لفيروس كورونا.

وذكر البيان ان مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار من هذا الصندوق سوف تدعم عمل المفوضية بشأن الاحتياجات العاجلة مثل الابلاغ عن المخاطر واشراك المجتمع المحلي حول ممارسات النظافة توفير مستلزمات النظافة والطبية وانشاء وحدات عزل فى دول مثل الأردن وكينيا ولبنان وجنوب السودان وأوغندا .