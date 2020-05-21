صحة الغربية: خروج 150 مصابا بكورونا من المدينة الجامعية بعد الشفاء

احتفلت الأطقم الطبية بالمدينة الجامعية للبنات في جامعة طنطا، بخروج 150 مصابا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

أكد الدكتور علاء نصر، مدير العزل بالمدينة الجامعية بنات، أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفى لمنازلهم منذ افتتاح العزل بالمدينة الجامعية بشكل جزئي واستثنائي بلغ أكثر من 300 مريض، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء بالمستشفى تعدت الـ51%، وهي تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.