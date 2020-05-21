كشف حسام عاشور نجم الأهلي، في ذكرى احتفالية التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي، رسالته لناشئ المارد الأحمر، واللاعبين الجدد داخل النادي.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "الأهلي" عن نصائحه لناشئ المارد الأحمر واللاعبين الجدد:«أقول دائما "قد إية" الأهلي عظيم، وأحاول توصيل ذلك لناشئ الأهلي وللاعبين المنضمين للنادي من الخارج، أننا يجب أن نحقق الفوز دائما لنكون رقم واحد ونزرع ذلك في الناشئين».

واضاف:«أقول دائما للاعبين القادمين من خارج الأهلي، نحن فريق عريق ونادي بطولات، ولسنا النادي الذي يفرح بالمركز الثاني أو الثالث».

وأتم اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ القلعة الحمراء:«دائما الأهلي رقم 1 وهذا ما نزرعه دائما في الناشئين، والحمدلله إلى حد كبير استطعنا فعل ذلك».