البنك المركزي التركي يخفض معدل الفائدة إلى 25ر8%

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خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة إلى 25ر8%، فيما تعد تاسع مرة يقوم فيها البنك بخفض المعدل منذ الصيف الماضي.

وقال البنك إنه خفض معدل الريبو لمدة أسبوع من 75ر8% إلى 25ر8%.

وقد اكتسبت عملة الليرة قوة نسبيا، حيث سجلت 78ر6 أمام الدولار الأمريكي عقب قرار تخفيض معدل الفائدة. وكانت الليرة قد انخفضت في بداية شهر أيار/مايو الجاري لأدنى مستوى بلغ 25ر7 أمام الدولار الأمريكي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن عدم قدرة البنك المركزي على الدفاع عن العملة.

وأشار البنك إلى بيانات تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي، ولكنه اعترف بوجود تداعيات سلبية لفيروس كورونا على التجارة الأجنبية والسياحة والطلب المحلي.

وقد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 94ر10% في شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 86ر11 % في مارس الماضي.