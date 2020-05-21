رمضان صبحي يكشف اللحظة الأكثر تأثيرا في مسيرته

كشف رمضان صبحي نجم الأهلي، المعار من هادرسفيلد الإنجليزي، عن أكثر موقف أثر فيه خلال مسيرته الكروية.

وقال رمضان صبحي في بث مباشر مع الحساب الرسمي لـ"نادي الشارقة للصحافة"عبر موقع "انستجرام"، عن الموقف الأكثر تأثيرا في مسيرته:«كانت في شهر نوفمبر الماضي، بطولة أمم إفريقيا للشباب، التي أثرت في كثيرا، كنت أحب هذه البطولة كثيرا وكان تركيزي قوي خلالها».

وأضاف:«بعد هدفي في النهائي، شعرت بأنني فعلت شيئا أثر في سعادة الشعب المصري، وذلك كان شعورا مؤثرا معي للغاية».

وأتم نجم ستوك سيتي السابق:«أراجع ذكريات تلك البطولة إلى وقتنا هذا، وأشاهد مبارياتها إلى الآن، ومن أكثر الأمور التي أثرت معي».