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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعدد من المشروعات القومية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات افتتاح هذه المشروعات نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»: