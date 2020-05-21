يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعدد من المشروعات القومية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات افتتاح هذه المشروعات نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»:



