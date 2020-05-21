 بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية - بوابة الشروق
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بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 10:25 ص

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعدد من المشروعات القومية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.
ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات افتتاح هذه المشروعات نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»:

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