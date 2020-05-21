السيسي يوجه بنقل 700 أسرة بنجع إسو و1300 بنجع الألمونيوم وتعويض السكان

استعرض وزير النقل كامل الوزير الطرق التي تم تنفيذها بمحافظة الاسكندرية، وهي "وصلة حرة" لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الثاني "وصلة سيدي كرير- المطار" بطول 5 كيلومترات لربط الساحل الشمالي بمدينة برج العرب ، "ووصلة الكافوري- برج العرب" لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بسيدي كرير ثم برج العرب.

وعن الطرق الجاري تنفيذها حاليا، أوضح وزير النقل أنه جاري إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة باب 54 .. بدون تعطيل حركة المرور في طريق المكس لتسهيل العمل في المواني وزيادة سرعة التداول في الموانئ للوصول إلى (صفر انتظار) والبضائع تبقى يوما واحدا بحد أقصى.

وأوضح أن هناك محورا طوله 2.3 كيلومتر يربط محور التعمير بميناء الإسكندرية بمنطقة باب 54 ، وتم الانتهاء من 65% منه مشيرا إلى ان هناك اثنين تعارض مع المحور منهم تعارض مع منطقة الصوامع وتم الانتهاء منها ، والمتبقي تعارض واحد فقط في منطقة نجع إسو ونجع الألمونيوم، حيث إنه في نجع إسو هناك 52 وحدة سكنية بتتعارض مباشرة مع المحور الكوبري ، سيتم نقلها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية ومحافظة الاسكندرية إلى بشائر الخير 3 .

وأشار إلى أن هناك مشكلة أكبر في هذه المنطقة إن نجع إسو كله منطقة غير مخططة، فيها 700 أسرة تسكن فيها على أرض حوالي 21 فدانا وهي كثافة عالية جدا بالإضافة إلى نجع الألمونيوم يوجد فيه حوالي 1300 أسرة، فيها 300 منزل على الترعة مباشرة هي منازل قابلة للانهيار في أي لحظة لو الترعة منسوبها ارتفع في أي لحظة.

واقترح كامل الوزير بأخذ 300 منزل من نجع الألمونيوم مع 700 نجع إسو ويتم نقلهم بالكامل إلى بشائر الخير 3.

وسأل الرئيس السيسي وزير النقل "الصرف الصحي لهذه المنطقة على إيه"، فأجاب الوزير بأن "معظمه على ترعة النوبرية"، وأكمل الوزير أنه بناء على توجيهات سيادتك بتطوير ترعة النوبرية ويتم تطبينها لجعلها مجرى مائي حضاري.

ووجه الرئيس السيسي بنقل الـ 700 أسرة بنجع إسو و 1300 بنجع الألمونيوم ودفع التعويضات المناسبة للسكان.