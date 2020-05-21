في غضون الأسابيع القليلة التي تلت اكتشافه، أصبح فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، جزءًا من المعجم العالمي الخاص بالفيروسات، ولكن كيف اشتق اسمه، وأسماء الفيروسات القاتلة الأخرى؟

بحسب موقع "ايه بي سي نيوز"، عادة ما يتم تسمية الفيروسات باسم المنطقة التي تم اكتشافها فيها لأول مرة، لكن منظمة الصحة العالمية غيرت هذه الممارسة لتجنب التمييز، فعلى سبيل المثال، تمت تسمية فيروس هندرا، على اسم ضاحية هندرا في بريسبان، وأيضا كثيرا ما يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيروس كورونا بأنه "الفيروس الصيني"، وذلك لاعتبارات سياسية بين البلدين.

وبحسب موقع شبكة "بي بي سي"، كان يتم تسمية الفيروسات بأسماء الحيوانات المسببة لها أو العالم الذي اكتشفها أو المنطقة الجغرافية التي نشأ منها الفيروس بالفعل.

وحتى عام 2015، كان يُطلق على الفيروسات عادةً اسم المنطقة التي يُعتقد أنه نشأ فيها.

وكان هذا هو الحال حتى دعت منظمة الصحة العالمية العلماء والحكومات ووسائل الإعلام إلى الالتزام بما أسمته أفضل الممارسات، عن طريق تسمية الفيروسات بمسميات أخرى غير الأماكن الجغرافية التي ظهرت فيها، لتقليل الآثار السلبية غير الضرورية على الدول والاقتصادات والناس.

وفقًا للدكتور كيجي فوكودا، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للأمن الصحي، كان لاستخدام أسماء مثل أنفلونزا الخنازير، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، آثارا سلبية غير مقصودة من خلال وصم مجتمعات معينة أو قطاعات اقتصادية، فيما تثير بعض أسماء الأمراض ردة فعل عنيفة ضد أعضاء مجتمعات دينية أو عرقية معينة، بل وتخلق حواجزا غير مبررة للسفر والتجارة، ومع ذلك لم يقتنع الجميع بمزايا التحول في سياسة تسمية الفيروسات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

تقول لينفا وانج، التي كانت تعمل على الأمراض المعدية الناشئة في مختبر صحة الحيوان الأسترالي في جيلونج، لمجلة ساينس: "سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى أسماء مملة والكثير من الارتباك".

وعلى الرغم من هذه التحفظات، والتركيز الجغرافي الواضح لأول حالة تم تحديدها للمرض، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 فبراير أن الفيروس التاجي الجديد سيطلق عليه اسم "كوفيد 19" (COVID-19)، اختصارا لـ (2019 coronavirus disease) أو بالعربية "مرض فيروس كورونا 2019".

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس قائلا: "كان علينا أن نجد اسمًا لا يشير إلى موقع جغرافي أو حيوان أو فرد أو مجموعة من الأشخاص ويمكن أيضًا أن يكون واضحًا ومرتبطًا بالمرض".

يذكر أن السبب في تسمية مجموعة من الفيروسات، بالفيروسات التاجية، يرجع إلى شكلها تحت المجهر، حيث تبدو وكأنها مغطاة ببنية مدببة تحيط بها مثل الاكليل أو التاج، ومع ذلك فإن لديها تأثيرات مختلفة على نطاق واسع، بدءا من نزلات البرد إلى أمراض الجهاز التنفسي الحادة.