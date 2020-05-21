أمريكا تسمح بالتخطيط لإعادة فتح القواعد العسكرية حال انخفاض حالات كورونا

قالت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، إن قادة القواعد العسكرية الأمريكية حصلوا على تفويض من وزير الدفاع مارك إسبر لبدء التخطيط للعودة إلى العمليات الطبيعية.

وذكرت وزارة الدفاع (بنتاجون) في بيان صحفي أن "الوزير إسبر، قام اعتبارا من اليوم، بتحديث الإرشادات للقادة بشأن تغيير مستويات حالة الحماية الصحية المحلية للقوات للسماح للقواعد ببدء التخطيط للعودة إلى العمليات الطبيعية في بيئة كوفيد(-19)".

وأضاف البيان: "تحدد هذه الإرشادات الاعتبارات والعمليات للقادة الذين يسعون إلى تعديل مستويات حالة الحماية الصحية المحلية الخاصة بهم، بطريقة من شأنها الاستمرار في حماية أفرادنا من مزيد من تفشي كوفيد- 19 والحفاظ على الاستعداد التشغيلي لقوتنا العالمية".