منظمة غير حكومية: كورونا سيدفع 29 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر

بوجوتا - د ب ا

قالت منظمة "العمل ضد الجوع" غير الحكومية، اليوم الأربعاء، إن وباء فيروس كورونا المستجد سوف يدفع 29 مليون شخص آخرين إلى الوقوع في براثن الفقر.

زقالت بينيديتا ليريتا من المنظمة، إن واحدا من كل ثلاثة من الامريكيين اللاتينيين كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل أن يضرب الوباء المنطقة.

وأضافت أن الانكماش المتوقع للاقتصاد الإقليمي وارتفاع معدل البطالة "سيحولان ذلك إلى أكبر أزمة في القرن الحالي.

ومنعت عمليات الإغلاق العديد من الأمريكيين اللاتينيين من كسب لقمة العيش ، في حين أن أنظمة الضمان الاجتماعي غالبا ما تكون ضعيفة وتوقف الأقارب الذين يعيشون في الخارج عن إرسال الأموال إلى أسرهم.

ويعود الكثير من السكان إلى قراهم الأصلية ، كما سوف يعود المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت منظمة العمل ضد الجوع إن ذلك يضع عبئا على الاقتصادات المحلية والنظم الصحية في دول مثل فنزويلا وجواتيمالا.