 وزارة العدل السورية تنفي إصدار قرار يتعلق بأموال شركات رامي مخلوف وعائلته - بوابة الشروق
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وزارة العدل السورية تنفي إصدار قرار يتعلق بأموال شركات رامي مخلوف وعائلته

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف
رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 1:59 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 1:59 ص

دمشق - د ب أ
نفت وزارة العدل السورية، إصدار قرار يتعلق بأصول شركة راماك القابضة التي يمتلكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت وزارة العدل- في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه " في سياق الحملة الممنهجة التي تصاعدت مؤخراً لنشر وثائق مزورة منسوبة لجهات حكومية، تم نشر كتاب مزور منسوب للقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي يتعلق بأصول شركة راماك القابضة والشركات التابعة لها".

وأكدت الوزارة أنه "لا وجود لهذه الوثيقة على الإطلاق، ولا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خارج الصفحات والحسابات الرسمية، وتجدد دعوتها لعدم المساهمة في نشر أي أخبار ومعلومات غير موثوقة ومؤكدة من جهات رسمية".

وكانت وزارة العدل السوري نفت في وقت سابق اليوم ما تم "تداوله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصدرها جهات خارجية مغرضة، قراراً مزوراً صادراً عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف.


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