موريتانيا تسجل 32 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء اليوم الخميس: «أعلن مدير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول وضعية تطور وباء كورونا فيروس أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 32 حالة مؤكدة جديدة».
أضافت: «تتوزع الحالات المعلنة اليوم علي النحو التالي: نواكشوط 4 حالات و دار النعيم 2 حالة وتفرغ زينة 2 وتوجنين 7 حالات و التيارت 2 حالة وعرفات 3 حالة».
وأكدت «وما»، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد - وفق سجلات وزارة الصحة الموريتانية - بلغ 173 حالة، وتم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 حالات وفاة.