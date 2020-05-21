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موريتانيا تسجل 32 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
حسام عماد
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 10:15 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 10:15 م

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء اليوم الخميس: «أعلن مدير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول وضعية تطور وباء كورونا فيروس أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 32 حالة مؤكدة جديدة».

أضافت: «تتوزع الحالات المعلنة اليوم علي النحو التالي: نواكشوط 4 حالات و دار النعيم 2 حالة وتفرغ زينة 2 وتوجنين 7 حالات و التيارت 2 حالة وعرفات 3 حالة».

وأكدت «وما»، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد - وفق سجلات وزارة الصحة الموريتانية - بلغ 173 حالة، وتم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 حالات وفاة.


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