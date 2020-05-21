مستشار الصحة العالمية: من المستحيل تخفيف إجراءات مكافحة كورونا في ضوء تزايد أعداد الإصابة

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه من المستحيل أن تخفف الحكومة المصرية من الإجراءات الاحترازية المكافحة لكورونا بشكل كامل في ضوء زيادة أعداد حالات الإصابة الفيروس المستجد، مشيرة إلى أن الانفتاح في الإجراءات يجب أن يحدث في الأماكن أو المحافظات الأقل خطورة.

وأضافت «طلعت» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أنه في حال تخفيف الإجراءات تدريجيًا فلابد أن تتابع الحكومة التغيرات الوبائية بصفة دورية؛ حتى يحدث تشديد في الإجراءات وإغلاق مرة أخرى إذا تم رصد تزايدًا في أعداد الإصابات بشكل كبير.

وأوضحت أن إقليم شرق المتوسط يشمل 22 دولة، تختلف بهم مستويات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مصر ودول الخليج سجلوا ازدياد عام في أعداد الإصابات، فضلًا عن بعض الدول التي سجلت هبوطًا في المنحنى الوبائي، والذي عاد مرة أخرى في الارتفاع.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 21 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 ألفًا و229 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 4584 حالة، من ضمنهم 3994 متعافيًا.