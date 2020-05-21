 السعودية ترفض خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية ترفض خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية

علم السعودية
علم السعودية
وكالات:
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 3:26 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 3:26 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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