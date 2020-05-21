السيسي يوجه وزير النقل بدمج مرحلتي تطوير محور التعمير: كده مش هينفع

استعرض وزير النقل كامل الوزير، تطوير محور التعمير بطول 35 كم، هو بديل للطريق الدولي الساحلي وهو يربط كل الطرق الرئيسية الطويلية التي تدخل إسكندرية وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام المالي القادم.. والمتبقي 21 كم سيتم الانتهاء منهم في العام المالي الذي يعقبه.

وعقب الرئيس السيسي قائلا "إحنا كده بنتكلم في سنتين وشوية لا كده مش هينفع.. فكر في دمج المرحلتين من أجل حل جزء من البحيرة والاستفادة من 35كم وتعريض الطريق إلى 6 حارات ويتم الانتهاء منه في سنة واحدة فقط".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، صباح الخميس.