أقرت السلطات البريطانية، الأربعاء، تعديلا على قانون "ماكس وكيرا"، يجعل من كل شخص متبرعا بالأعضاء، بشكل أوتوماتيكي، في حال وفاته، إلا إذا اعترض على ذلك، وهو على قيد الحياة، بحسب "سكاي نيوز".

وسيسري القرار اعتبارا من الأربعاء، وينطبق على كافة من تجاوزوا 18 عاما، باعتبارهم متبرعين بأعضائهم تلقائيا ما لم يوقف الشخص ذلك قبل وفاته، كما يتوجب الحصول على موافقة العائلة لأجل أخذ أعضاء الشخص المتوفى.

وبذلك سيتم اعتبار جميع البالغين في إنجلترا متبرعين بالأعضاء عند وفاتهم، بعد تغيير القانون هذا الأسبوع الذي يفترض الموافقة ما لم تتدخل الأسرة أو يختار الفرد ذلك، بحسب موقع "الجارديان" البريطاني.

في الوقت الحاضر، يقول 80% من البالغين في إنجلترا أنهم سيفكرون في أن يصبحوا متبرعين، ولكن أقل من 40% قد سجلوا في الوقت الحالي، للتبرع بأعضائهم، بما يمكن إنقاذ مئات الأرواح كل عام.

يُذكر أنه أُطلق على القانون اسم "ماكس وكيرا"، نسبة لصبي أنقذ الأطباء حياته عندما استلم قلب فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات توفيت في حادث سيارة.

وستظل الموافقة العائلية مطلوبة لاسترداد الأعضاء أو الأنسجة الجسدية، على حد سواء من أجل مراعاة الأسرة، وللتأكد من جمع معلومات إضافية ذات صلة بالمتبرع.

وقالت هيلين جيلان مدير عام الأنسجة وخدمات العيون في هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا، إنه في حين أن الحاجة إلى الأعضاء الداخلية هي الأكثر حدة، فإن الحاجة إلى الأنسجة وخاصة القرنيات، هي أيضا ملحة، مشيرة إلى أنه هناك حاجة لتوفير 20 قرنية، من إجمالي 10 متبرعين، في كل يوم.

وأضافت: "هناك نقص في صمامات القلب أيضًا ونحتاج إلى 60 تبرعا كل شهر ولكن الأرقام توقعت وجود 40 فقط في الشهر".

في عام 2019 ، أسفر الانفجار البركاني في جزيرة وايت في نيوزيلندا عن العديد من الإصابات المروعة، ومن بين الناجين الذين نقلوا إلى المستشفى في أعقاب ذلك، أصيب 27 بحروق في أكثر من 30% من الجسم.

وقتها قالت السلطات الطبية إن الولايات المتحدة طلبت 1.2 مليون سم مربع من الجلد لعلاج الجرحى، وكان من المقرر استخدام الأنسجة في الضمادات المؤقتة حتى يتعافى جلد الضحايا ويمكن تطعيمها.

وقدم موقع ليفربول، الذي يوفر الأنسجة البشرية من العظام إلى الأوتار والقرنيات، الجلد البشري إلى نيوزيلندا من مخزون، وهو يمتلك حاليًا 500 الف سم مربع من الأنسجة، مع كل علبة تدوم 5 سنوات.