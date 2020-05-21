أكثر من مليوني شخص في إيطاليا خضعوا لاختبارات كورونا

- السلطات الإيطالية تعيد فتح جميع المطارات اعتبارا من 3 يونيو المقبل

أعلنت السلطات الايطالية أن نسبة الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى عدد مسحات الاختبار، تراجعت إلى 1% وذلك للمرة الأولى منذ بداية الوباء قبل ثلاثة أشهر.

وأفادت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في نشرتها اليومية، أمس الأربعاء، عن حالة الطوارئ الصحية، بأن أكثر من مليوني شخص خضعوا للاختبارات: مليونان و38 الفا و216 على وجه التحديد، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إجراء 3 ملايين ومائة ألف مسحة اختبار، ثلثها على الأقل مسحات متكررة على نفس الاشخاص.

وكانت البيانات التي نشرت قد تحدثت عن تسجيل 665 حالة إيجابية جديدة للفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي للذين أصيبوا بالجائحة، بمن فيهم المتوفين والمتعافون منذ بداية أزمة تفشي الوباء، إلى 227 ألفا و364.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي، أمس، أن بلادها ستبدأ في إعادة فتح جميع مطاراتها اعتبارا من 3 يونيو المقبل.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة برلمانية، إنه "سيكون من الممكن المضي قدما في إعادة فتح جميع المطارات، ابتداء من 3 يونيو ، عندما يُسمح بالنقل مرة أخرى"، مشيرة إلى أن القيود الإقليمية والدولية الحالية، والمفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا، ستنتهي أيضًا في وسائل النقل العام داخل البلاد.

وفي سياق متصل، نجا وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي من تصويتين بسحب الثقة في البرلمان، أمس، حيث كان نجاح التصويت سيؤدي إلى أزمة حكومية.

ورفضت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراحين الذي قدم أحدهما أحزاب المعارضة اليمينية، حيث رفضه 160 عضوا بالمجلس بينما أيده 131 عضوا، وبادر بالاقتراح الثاني حزب "المزيد من أوروبا"، المعارض الليبرالي الصغير، ورفض 158 عضوا المقترح بينما أيده 124 عضوا.

وظلت النتيجة غير واضحة حتى الصباح لأن حزب"تحيا ايطاليا" المشارك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، هدد بالتصويت ضد بونافيدي. لكن رينزي تراجع أثناء حديثه في مجلس الشيوخ.

فيما حذر حزب حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم، من أن نجاح التصويت على سحب الثقة من بونافيدي كان سيؤدي إلى إسقاط الحكومة بأكملها.

ويرجع السبب في جزء من انتقادات المعارضة ضد بونافيدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، من بينهم عدد قليل من أعضاء المافيا، لتخفيف اكتظاظ السجون وسط جائحة كورونا.