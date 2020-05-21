الأطباء: الاعتداء على طبيب بقسم الجراحة بمستشفيات جامعة طنطا وتعرضه لجرح قطعي في الأنف

قالت النقابة العامة للأطباء، إنهم وقع اعتداء على طبيب في قسم جراحة الأوعية في مستشفيات جامعة طنطا أثناء ممارسة عمله وتعرض لجرح قطعي في الأنف وتم عمل محضر بإسم المنشأة وإلقاء القبض على المعتدي وسط حضور ودعم من نقابة أطباء الغربية و عميد كلية الطب أ.د أحمد غنيم.

وأشارت إلى أن النقابة تقدم الدعم للطبيب المعتدي عليه و ستكون نقابة الغربية ممثلةً في كلاً من د.محمد موسى عضو مجلس نقابة الغربية و محامي النقابة حاضرين غداً مع الزميل أمام النيابة .

وندد مجلس نقابة أطباء مصر بكل أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية و نطالب المسؤولين بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين لوقف تلك الظاهرة ، خصوصاً في ذلك الوقت العصيب من تاريخ الوطن .