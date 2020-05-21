رئيس قناة السويس يفتتح وحدة القلب والقسطرة بمستشفى الهيئة بالإسماعيلية

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شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، افتتاح وحدة القلب والقسطرة الجديدة بمستشفى الهيئة "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية، والتي تضم جهاز 520Innova IGS أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط.

وأوضح ربيع أن قناة السويس تنفذ خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة وتطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بجانب تطبيق أفضل معايير الجودة وثقل خبرات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.

وأضاف ربيع أن تلك الجهود تستهدف تقديم خدمة طبية على مستوى عالى للعاملين بالهيئة وذويهم وأبناء محافظات القناة، ضمن المسئولية الاجتماعية التى تحرص الهيئة على تأديتها للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتضمنت الجولة التفقدية قسم القسطرة والذى يتيح عمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية وملحقاتها من غرف الماكينات والجهاز، والتحكم، بجانب تفقد العيادات الطبية منها القلب والاستشاري ومتابعة جهاز الموجات الصوتية ووحدة قياسات رسم القلب وقياس الضغط.

يتكون قسم القسطرة والقلب الجديد من ٣ عيادات خارجية، وغرفة عمليات القسطرة القلبية التى تضم جهاز Innova IGS520 أحد أحدث أجهزة القسطرة فى الشرق الأوسط، ووحدة إفاقة ورعاية أساسية متطورة للقلب تضم ١٠ أسًرة مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض "مونيتور" وأجهزة الإرواء الوريدى بالتنقيط وأجهزة التنفس الصناعى وجهاز أشعة متنقل وأجهزة الموجات الصوتية والدوبلر.

ويضم قسم القسطرة والقلب الجديد وحدة قياسات حديثة للقلب مزودة بأفضل أجهزة رسم القلب وقياس الصغط لمدة ٢٤ ساعة "هولتر"، وجهاز الموجات الصوتية على القلب العادية وبالمجهود.