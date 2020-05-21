قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمدينة الخارجة وقرية الشيخ والي بالداخلة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 51 حالة منهم 6 وفيات، بالإضافة إلى تعافي 25 من المصابين بمستشفيات العزل، وسلبية نتائج المسحات والتحاليل لـ301 شخص من المخالطين للحالات المصابة.

وشدد الزملوط، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الأحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتًا إلى إنهاء نحو 655 مواطنا فترة العزل واستمرار عزل 143 مواطن من المخالطين للحالات المصابة.

وأكد أنه سيتم تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، في ظل توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما تم صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة، وتوفير أكثر من 50 الف كمامة تم طرحها بأسعار منخفضة للمواطنين.

ولفت إلى تخصيص 5 مقاعد بكل رحلة من رحلات النقل الجماعي من مركز الداخلة مجانا للحالات المرضية من خلال التنسيق مع رئيس المركز، وحظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

وفي سياق متصل، أكد الزملوط أنه لن يتهاون أمام استغلال أزمة فيروس كورونا الحالية للتعدي على أملاك الدولة والتي يتم التعامل معها بكل حسم من خلال الإحالة للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى حبس اليوم 7 من المتعدين لمدة 15 بعد إحالتهم للنيابة العسكرية وجار ضبط 7هاربين.