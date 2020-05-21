لبنان يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة مزبود

أعلنت مستشفى رفيق الحريري في بيروت عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بعد الحصول على النتائج النهائية لفحوص كورونا في بلدة مزبود.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء اليوم الخميس، ارتفع بذلك عدد الإصابات في البلدة إلى 15 إصابة، مشيرة إلى استمرار الإجراءات الوقائية لحجر وعزل المصابين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 330 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.