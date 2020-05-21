المتحدة تعرض حلقة اليوم من الاختيار بدون إعلانات

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" بدون إعلانات. و قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة، إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية وتحديدا الحلقة ٢٨ و التي ينتظر أحداثها الجميع، فكان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

يذاع مسلسل الاختيار على قناة اون في التاسعة مساء، وهو أحد الأعمال التي انتجتها "المتحدة" في خدمة القضايا الوطنية المصرية وإيمانا بأهمية دور القوى الناعمة، ويحقق المسلسل منذ حلقته الأولى مشاهدات قياسية غير مسبوقة.