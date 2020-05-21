الشرطة الباكستانية تعتقل المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل فتاتين

ألقت الشرطة في شمال غرب باكستان القبض على شخص يشتبه في أنه من أطلق النار على فتاتين في جريمة شرف، بعد ظهورهما في مقطع فيديو مع شاب.

وقال المسؤول الأمني محمد إبراهيم إن المشتبه به هو محمد أسلم، وهو ابن عم الفتاتين -19 و16 عاما- اللتين لقيتا حتفهما بعد إطلاق النار عليهما في منطقة وزيرستان الشمالية، على الحدود الأفغانية، الأسبوع الماضي.

وأضاف إبراهيم أن أربعة أشخاص كان تم اعتقالهم، من بينهم والد إحدى الضحيتين وشقيق الأخرى، اعترفوا بالتورط في جريمة القتل.

ويعتقد أن السبب في قتل الفتاتين هو مقطع فيديو قصير تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شابا يُقبّل ثلاث فتيات. ووقعت الجريمة في المنطقة، التي كانت يوما معقلا للقاعدة وطالبان.

وقال المسؤول الأمني محمد نواز إنه تم إنقاذ الفتاة الثالثة وأنها لا تزال على قيد الحياة.