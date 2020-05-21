 السيسي: لا يمكن الحديث عن مجتمعات عمرانية جديدة بدون بنية أساسية - بوابة الشروق
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السيسي: لا يمكن الحديث عن مجتمعات عمرانية جديدة بدون بنية أساسية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 12:03 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 12:03 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه «عند التحدث عن مشروع محور المحمودية منذ عامين كان رد الفعل مش مستريح، وهذا أمر مقدر».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، صباح الخميس، أنه «لا يمكن أبدًا الحديث عن مجتمعات عمرانية جديدة بدون بنية أساسية، من بينها الطرق».

وأوضح أن «حجم الحركة بمحاور الإسكندرية كبيرة، وبالتالي عند إضافة أي مجتمع عمراني جديد لابد وأن يكون هناك محاور جديدة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.

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