وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بعيد الفطر

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني.

سيادة الرئيس ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك بنفوس صُقلت بنفحات شهر القرآن.. وعُطرت بقيم الإيمان والتضحية والعطاء.. فإننا في هيئة الشرطة نعاهد سيادتكم على مواصلة الولاء والفداء.. جنوداً لنصرة الحق وتأمين مسيرة الوطن والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.. لا نخشى الردى متسلحين بالإخلاص في العمل.. يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

جاء في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد وإننا إذ نبتهل إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة في قادم الأيام ومستقبل التحديات.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في نص البرقية: "بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير، يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

وها نحن نستقبل هذه المناسبة المباركة وسط أحداث ومتغيرات رسخت في مواجهتها أداء مؤسسات الدولة المصرية أرفع نماذج الأداء والعطاء.. في سبيل رفعة الوطن وصون مكتسباته وحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.. فإننا نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.

وجاء في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين في شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.. وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن في ظلال احتفالنا بتوفيق الرحمن بانقضاء شهر القرآن والطاعات لنتوجه إليه بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة ونماء.. لتواصل مسيرة الشعب المصري العظيم التقدم نحو التنمية والإزدهار.

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية.