قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الكمامات الجراحية توفر نسبة حماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تصل إلى 70%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «60 دقيقة لايف»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن النقابة لا تحبذ استخدام الكمامة القماش التي يستعملها الأفراد الآن، موضحًا أن المساوئ الخاصة بها أكثر.

وأشار إلى أن الضرر الناجم عن استخدام الكمامة القماش أكبر من نفعها، لافتًا إلى أن استخدامها لمدة تصل إلى 12 ساعة خلال اليوم غير صحيح.

ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن الحكم على تأثير الحرارة على فيروس «كوفيد - 19» لا يمكن إلا بعد عشرة أيام من الآن، قائلًا إن الإصابات المسجلة حاليًا من الممكن أن تكون قد تلقت العدوى منذ 15 يومًا.

ونوه أنه حتى الآن لم يصدر من منظمة الصحة العالمية أو أي جهة صحية وجود صلة ما بين الحرارة وانتهاء الفيروس، متابعًا: «كلها كانت أمنيات، ولكن العديد من البلدان ذات الحرارة المرتفعة ازدادت بها أعداد الإصابات».