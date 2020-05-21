غلق وتشميع عدد من المحال التجارية لمخالفتها قرار الحظر في الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من المناطق والأحياء والشوارع والميادين التابعة لمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بالقرارات والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال جولته الليلية، تفقد منطقة منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم، ورصد محل ملابس يعمل ليلاً مخالفاً لقرارات الحظر، كما رصد وجود كميات كبيرة من الأسمنت على أحد الأرصفة أمام محل أسمنت بالشارع الرئيسي الأمر الذي يعوق حركة المارة، ووجه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأضاف أن جولة المحافظ، والتي رافقه خلالها اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد أسامة الغريب مدير إدارة مرور الفيوم، والعقيد عبد الحميد حمدى مدير شرطة المرافق، شملت أيضاً تفقد منطقة السواقي وشوارع السد العالي وبطل السلام والسلخانة وميدان الشيخ حسن، ووجه المحافظ برفع كل الإشغالات الموجودة بتلك المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين.

كما تفقد المحافظ منطقة دار الرماد، وأكد ضرورة غلق مداخل المنطقة بالسلاسل، مناشدًا جموع المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامتهم.

وفي ذات السياق، أوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ أجرى أيضاً بجولة ميدانية بمركزي الفيوم وإطسا ليلاً للوقوف على مدى إلتزام المواطنين وأصحاب المحال بالإجراءات الوقائية، أسفرت الحملة عن غلق مقهى بقرية أبجيج وتحرير محضر ضد صاحبه لعدم الالتزام بقرار الحظر، كما تم غلق مخزن حديد بمدينة إطسا واتخاذ الاجراءات القانونية.

كما رصد نائب المحافظ منزل يعرض صاحبه ألعاب بكميات كبيرة بقرية منية الحيط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا ضبط محل حلاقة بذات القرية يعمل ليلاً، بالإضافة إلى غلق وتشميع محل حلاقة آخر، و"مدشة" أعلاف بقرية أبو عش لمخالفتهما قرار الحظر، كما تم ضبط جرار زراعي بقرية أبو جندير وسيارة ملاكي بدون رخص وتم تحرير محضرين ضد مالكيها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجولة أسفرت أيضاً عن غلق وتشميع محل حلاقة، ومحل آخر ترزي بمنطقة قحافة وتحرير المحاضر اللازمة لمخالفة قرار الحظر، لافتاً الى غلق مكتب إستشاري هندسي بمنطقة حي باغوص بمدينة الفيوم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أن اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة أجرى أيضاً جولة ميدانية بمركزي طامية وسنورس، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من السيارات وال "توكتوك" لمخالفتها قرارات الحظر، فضلاً عن غلق ملعبين بقرية المظاطلي وعزبة أبوحسن بمركز طامية.

أما في مركز سنورس، أسفرت الحملة عن تحرير عدداً من المحاضر لمواطنين خالفوا قرارات الحظر بمدينة سنورس، وتحرير عدد 15 محضر إشغالات بمدينة سنورس وقرى المركز، فضلاً عن غلق ملعب كرة قدم بطريق الرفيع، وضبط 12 مركبة "توكتوك" مخالفة لقرارات الحظر، وغلق وتشميع صالة ألعاب رياضية "جيم" بالشمع الأحمر، وكذا غلق 6 محال بمدينة سنورس لمخالفة إجراءات الحظر.

كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية جبلة على مساحة 1 قيراط، بجانب متابعة حملة النظافة المسائية بمدينة سنورس والتى نجحت فى رفع 60 طن قمامة و 10 أطنان أتربة ومخلفات بناء.

وكشف "التوني" أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد قام بجولة ميدانية بمركز أبشواي تفقد خلالها عدداً من شوارع المدينة وبعض القري، وأسفرت عن رفع 370 إشغال متحرك بشوارع مدينة أبشواي، وإزالة بناء على مساحة 85 مترًا بقرية سنرو القبلية.

كما تفقد السكرتير المساعد مركز التعليم المدني بقرية شكشوك للوقوف على التجهيزات والاستعدادات به كمقر للعزل، واستقبال الحالات البسيطة إكلينيكياً حيث يضم المركز 45 غرفة، ووحدة للأشعة ومعمل للتحاليل وعيادة طبية.