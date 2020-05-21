توخيل: لا أعلم موعد العودة للتدريبات أو المباريات

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن عدم علمه موعد العودة للتدريبات مجددًا أو حتى استئناف المباريات.

ونقلت صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية حديث توخيل مع قناة النادي، حيث قال:" لا يستطيع أحد القول ما إذا كنا سنبدأ من جديد في 12 أغسطس أو بالأحرى 6 أغسطس، مع الدوري أو أى شئ أخر".

وأضاف:" إذا كان لدينا موعد للعودة، فقد يساعدنا ذلك كثيرًا، ولكن في الوقت الحالي، الموعد يتغير كل يوم".

وأشار:" بعد التوقف لمدة عشرة أو إثني عشر إسبوعًا بدون لعب، آمل أن نتمكن من البدء مرة أخرى، لأننا أقوياء، وتأهلنا لربع نهائي دوري الأبطال".

وأتم:"لكن لا يمكننا الدفع في الوقت الحالي، ربما يمكننا اللعب في أغسطس شيئًا مثل بطولة ودية، لو أمكن ذلك، فيجب علينا أن نستعد أربعة أسابيع على الأقل".