أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين تعقد دورتها السنوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت الهيئة الاستشارية السياسية الصينية العليا دورتها السنوية بقاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الخميس، بحضور 2057 مندوبا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الذي يضم قادة السياسة والأعمال، حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث يتداخل مع الدورة السنوية للبرلمان (المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني).

ويمثل الاجتماعان اللذان يعرفان باسم دورتا الصين السنويتان، أهم حدث سياسي في البلاد على مدار العام.

وكان من المقرر أن تبدأ الدورتان في الأصل يوم 5 مارس ولكن تم تأجيلهما بسبب تفشي وباء كورونا. ويظهر قرار الحكومة بعقد الدورتين الآن الثقة في قدرتها على السيطرة على الوباء.

وسجلت الصين عددا قليلا فقط من الإصابات الجديدة بكورونا يوميا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك، ظهرت بؤر جديدة لتفشي الفيروس في مقاطعة جيلين بشمال شرق البلاد، والتي تتاخم روسيا وكوريا الشمالية.

ومن إجمالي 2151 مندوبا في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حضر 2057 الجلسة الافتتاحية بقاعة الشعب الكبرى فى العاصمة بكين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحضر المؤتمر، كما هو معتاد، الرئيس الصيني شي جين بينج وأعضاء آخرون من المكتب السياسي، وهم مجموعة من كبار قادة الحزب الشيوعي.

وأظهرت صور بثها التليفزيون المركزي الصيني معظم المندوبين، باستثناء أعضاء المكتب السياسي، وهم يرتدون أقنعة الوجه (كمامات).

ويعد غد الجمعة هو الأهم في الدورتين، حيث يشهد افتتاح الجلسة البرلمانية، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله رئيس الوزراء لي كه تشيانج معدل النمو المستهدف للعام الجاري.

وتراجع الاقتصاد الصيني بنسبة 8ر6% في الربع الأول من العام الجاري نتيجة لعمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.