وزارة الأوقاف القطرية: لا صلاة للعيد في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية اليوم الخميس استمرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، وأكدت أن القرار ينطبق أيضاً على صلاة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها على موقع "تويتر" إلى أن صلاة العيد ستُنْقَلُ للجمهور عبر قنوات التلفزيون والإذاعة، مع التأكيد أنه لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة المنقولة عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من وسائط الاتصال.

ووفقا لوسائل إعلام قطرية، فإنه من المقرر أن تقام الصلاة بحضور 40 مصليا من أئمة ومؤذني جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب والعاملين به فقط، لتنقل للجمهور عبر الإذاعة والتليفزيون.

وأكدت الوزارة أنها ستبقى على تواصل مع الجهات المختصة لمتابعة حالة انتشار جائحة كورونا، وستقوم بإعادة فتح جميع المساجد فور انتفاء خطر انتشار الوباء.