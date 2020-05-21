نقابة الصيادلة تنعى وفاة ثلاثة من أعضائها بكورونا

نعت النقابة العامة للصيادلة بمزيد من الحزن والأسى وفاة ثلاثة من أعضائها وهم رحاب عبدالصبور من محافظة أسوان، وأحمد عبدالستار من محافظة الأقصر، وعز أديب عبدالشهيد من محافظة قنا، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم.

وأكد النقابة فى بيان لها اليوم، دعمها الكامل ومساندتها لأعضائها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعملون بها من أجل تأدية دورهم فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النقابة العامة للصيادلة اتخذت قرارا بدعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بكورونا بمبلغ 50 ألف جنية، وذلك بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية حيث قرر الاتحاد صرف 20الف جنية للمصابين بكورونا و50الف جنية فى حالة الوفاة.