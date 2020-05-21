 جمال الغندور: لا أمانع العودة لرئاسة لجنة الحكام ولكن لدي 3 شروط - بوابة الشروق
الخميس 21 مايو 2020 4:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

جمال الغندور: لا أمانع العودة لرئاسة لجنة الحكام ولكن لدي 3 شروط

محمود عيسى
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 3:14 ص | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 3:15 ص

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، إنه لا يمانع العودة إلى منصبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار الغندور إلى أنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام لرفع الحرج.

وقال الغندور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": اللجنة الخماسية هم من طلبوا تواجدي لرئاسة لجنة الحكام ، حتى أساعدهم، حدوث الخلافات أمر طبيعي".

وأضاف: "اللجنة الخماسية تولت المهمة في ظروف صعبة صعبة ، وحصول الحكام على مستحقاتهم أمر طبيعي".

وأكمل: "تقدمت باستقالتي لرفع الحرج، وذلك لأن النشاط كان متوقفاً، والتحليل في القنوات لم يكن السبب في الخلافات".

وتابع :"توليت رئاسة لجنة الحكام لمدة 7 شهور، ولا أمانع العودة مرة أخرى إذا عُرض عليَ الأمر".

وواصل: "قدرت أجيب رخصة تقنية الفيديو، وساهمت في تصعيد 7 حكام شباب ".

واشترط جمال الغندور 3 ضوابط يجب اتباعها لعودته إلى رئاسة لجنة الحكام وهي عدم التدخل في قرارات اللجنة، عدم وجود حكام أجانب إلا لمباريات الأهلي والزمالك، والحفاظ على مرتبات الحكام".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك