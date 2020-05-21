جمال الغندور: لا أمانع العودة لرئاسة لجنة الحكام ولكن لدي 3 شروط

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أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، إنه لا يمانع العودة إلى منصبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار الغندور إلى أنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام لرفع الحرج.

وقال الغندور في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": اللجنة الخماسية هم من طلبوا تواجدي لرئاسة لجنة الحكام ، حتى أساعدهم، حدوث الخلافات أمر طبيعي".

وأضاف: "اللجنة الخماسية تولت المهمة في ظروف صعبة صعبة ، وحصول الحكام على مستحقاتهم أمر طبيعي".

وأكمل: "تقدمت باستقالتي لرفع الحرج، وذلك لأن النشاط كان متوقفاً، والتحليل في القنوات لم يكن السبب في الخلافات".

وتابع :"توليت رئاسة لجنة الحكام لمدة 7 شهور، ولا أمانع العودة مرة أخرى إذا عُرض عليَ الأمر".

وواصل: "قدرت أجيب رخصة تقنية الفيديو، وساهمت في تصعيد 7 حكام شباب ".

واشترط جمال الغندور 3 ضوابط يجب اتباعها لعودته إلى رئاسة لجنة الحكام وهي عدم التدخل في قرارات اللجنة، عدم وجود حكام أجانب إلا لمباريات الأهلي والزمالك، والحفاظ على مرتبات الحكام".