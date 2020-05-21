الفلسطينيون يستعدون للاحتفال بعيد الفطر وسط تجدد إجراءات الحظر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجهز الفلسطينيون حلوى العيد والديكورات التقليدية للترحيب بعطلة عيد الفطر المبارك.

ومن خلال ارتداء الأقنعة والقفازات للوقاية من جائحة فيروس كورونا، يتحرك الفلسطينيون وهم يحملون صواني الحلوى حيث تخفف السلطات من قيود الإغلاق.

وقالت السلطات الفلسطينية إن الإغلاق في جميع أنحاء الضفة الغربية سيتم تجديده خلال عطلة عيد الفطر على الرغم من التباطؤ في حالات الإصابة بالفيروس، وفقاً لموقع (جولف توداي).

وقال رئيس الوزراء محمد أشتية يوم السبت 16 مايو إن الحكومة قررت حظر تحركات الجمهور خلال عطلة عيد الفطر، لاحتواء الفيروس، حسبما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن الحركة ستتوقف في جميع المدن والبلدات والقرى لمدة أربعة أيام طوال العطلة ابتداء من 22 مايو، وتم السماح للشركات من جميع القطاعات بمواصلة العمل كالمعتاد حتى بدأ العطلة.

وقال أشتية للصحفيين إن الحكومة ستفكر في تخفيف إجراءات الإغلاق بعد العطلة طبقاً لحالة الجائحة، خاصة أن العديد من العمال الفلسطينيين سيعودون من إسرائيل إلى الضفة الغربية لقضاء العطلة.