إعلان نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الخميس - إن الفائزين هم:

(الفرع الأول) إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية:

الأول: محمد أحمد السيد أحمد على الجد.. أوقاف الدقهلية، وجائزته عشرة آلاف جنيه.

الثاني: حاتم سعيد سليمان عواد.. أوقاف القليوبية، وجائزته تسعة آلاف جنيه.

(الفرع الثاني) كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم:

الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية:

١ - محمد شعبان أحمد شعبان.. محافظة الفيوم، وجائزته خمسة آلاف جنيه.

٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه.. محافظة البحيرة، وجائزته خمسة آلاف جنيه.

٣ - حامد معوض حجازي محمد.. محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه.

٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم.. محافظة جنوب سيناء، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه.

إضافة إلى جائزتين تشجيعيتين:

١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه.

٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه.