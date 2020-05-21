إعلان نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق.
وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الخميس - إن الفائزين هم:
(الفرع الأول) إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية:
الأول: محمد أحمد السيد أحمد على الجد.. أوقاف الدقهلية، وجائزته عشرة آلاف جنيه.
الثاني: حاتم سعيد سليمان عواد.. أوقاف القليوبية، وجائزته تسعة آلاف جنيه.
(الفرع الثاني) كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم:
الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية:
١ - محمد شعبان أحمد شعبان.. محافظة الفيوم، وجائزته خمسة آلاف جنيه.
٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه.. محافظة البحيرة، وجائزته خمسة آلاف جنيه.
٣ - حامد معوض حجازي محمد.. محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه.
٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم.. محافظة جنوب سيناء، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه.
إضافة إلى جائزتين تشجيعيتين:
١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه.
٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه.